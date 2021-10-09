Тридцать тонн топлива: на подмосковной нефтебазе полыхает резервуар
По предварительным данным, загорелась цистерна, в которой находится тридцать тонн топлива.
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На территории нефтебазы в Рузском районе Московской области произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС.
По предварительным данным СМИ, загорелась цистерна, в которой находится тридцать тонн топлива. Объем резервуара составляет две тысячи кубических метров. Пожар случился неподалеку от подмосковного поселка Дорохово.
Данные о пострадавших или погибших уточняются. На месте работают пожарные и спасатели.