В стране и мире Тридцать тонн топлива: на подмосковной нефтебазе полыхает резервуар Иван Линдеманн По предварительным данным, загорелась цистерна, в которой находится тридцать тонн топлива. © Фото: Подслушано Руза, ВКонтакте Читайте нас на: На территории нефтебазы в Рузском районе Московской области произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС. По предварительным данным СМИ, загорелась цистерна, в которой находится тридцать тонн топлива. Объем резервуара составляет две тысячи кубических метров. Пожар случился неподалеку от подмосковного поселка Дорохово. Данные о пострадавших или погибших уточняются. На месте работают пожарные и спасатели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика