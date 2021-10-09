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Тридцать тонн топлива: на подмосковной нефтебазе полыхает резервуар

Иван Линдеманн
23:31 09.10.2021
По предварительным данным, загорелась цистерна, в которой находится тридцать тонн топлива.
Тридцать тонн топлива: на подмосковной нефтебазе полыхает резервуар
© Фото: Подслушано Руза, ВКонтакте
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На территории нефтебазы в Рузском районе Московской области произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительным данным СМИ, загорелась цистерна, в которой находится тридцать тонн топлива. Объем резервуара составляет две тысячи кубических метров. Пожар случился неподалеку от подмосковного поселка Дорохово.

Данные о пострадавших или погибших уточняются. На месте работают пожарные и спасатели.

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