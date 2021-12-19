Д/ф «Часовые памяти. Орел»

Орел – город первого салюта. Освобождение этого города от фашистской оккупации в августе 1943 года положило начало праздничной традиции: салютовать артиллерийскими залпами солдатам Красной армии, которые изгоняли немецкие войска с советской земли.

Именно Орел станет местом, где усилиями ветеранов и действующих сотрудников ФСБ России, 22 июня 2021 года будет установлена мемориальная часовня. В рамках благотворительной акции «Молчаливое эхо войны». Этот памятник станет тринадцатым. Такие же часовни уже установлены под Псковом и в Ельне, на Невском пятачке и Ладоге, в Волгограде, Волоколамске, Севастополе, Североморске, Хабаровске, Калининграде, Карелии и в Понырях – на северном фасе Курской дуги, где в 1943-м наши бойцы сдерживали танковую армаду противника. И откуда началось наступление на запад, остановить которое Вермахту уже не удалось.