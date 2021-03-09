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«Барический молоток»: синоптик предупредил о резких скачках атмосферного давления в Центральной России

Тамара Астапенкова
09:49 09.03.2021
По словам Михаила Леуса, частая и резкая смена синоптических процессов стала основным отличительным фактором минувшей зимы и начавшейся весны.
«Барический молоток»: синоптик предупредил о резких скачках атмосферного давления в Центральной России
© Фото: Igor Schubin, Pixabay
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил телеканалу «Звезда», что означает в метеорологии термин «барический молоток» и какая погода ждет жителей центральной части европейской России.

«“Барический молоток”, “температурная пила”, “лиловые морозы”, “малиновая весна” - это все придумано СМИ. Нет таких терминов в официальной науке. Это означает частые и резкие колебания метеорологических элементов», - пояснил Михаил Леус.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшую пятидневку жителей столичного региона «атакует» Североатлантический циклон, из-за которого мы будем попадать то в зону холода, то в зону тепла. При этом быстрая смена теплых и холодных воздушных масс будет причиной сильных колебаний атмосферного давления.

«В данной ситуации “барический молоток” - это связанный с давлением. Мы говорили,  что в центре европейской части России, в  том числе в столичном регионе, будут частые и довольно сильные колебания атмосферного давления. В частности, позавчера в Москве давление опускалось до отметки 731 мм ртутного столба. Сегодня к вечеру оно подрастет до 751 мм, то есть получается 20 мм менее чем за двое суток. Завтра давление еще будет выше, а к выходным начнет резко падать», - рассказал Леус.

Он уточнил, что такие резкие и существенные по своей величине колебания атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на метеозависимых людей, ожидаются в ближайшие дни в центральной части европейской России. Ученый добавил, что частая и резкая смена синоптических процессов стала основным отличительным фактором минувшей зимы и начавшейся весны.

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