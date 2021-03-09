Потоки лавы и искры: на Камчатке усиливается извержение вулкана Ключевской

На Камчатке усиливается извержение вулкана Ключевской. В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что это может привести к размытию дороги между поселками Ключи и Козеревск.

Как рассказал директор института Алексей Озеров, специалисты рассматривают два сценария развития событий. По первому - лавовый поток пройдет параллельно леднику Эрмана. В данном случае грязь и камни обрушатся на сельхозполя в нескольких километрах от поселка Ключи. По второму - лава пересечет ледник за счет высокой температуры.

«На высоте 3 000 метров она разогрета более чем на 1 000 градусов. В этом сценарии образуется поток сильно нагретой воды с крупными обломками горной породы, который при сходе с высоты может размыть дорогу Козыревск - Ключи», — сказал ученый информагентству «Камчатка».

Отмечается, что побочный прорыв, состоящий их двух параллельных трещин, произошел на вулкане 18 февраля. Последнее извержение Ключевского происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.