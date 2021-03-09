Движение прекращено: в Забайкалье сошли с рельсов 20 вагонов с углем

В Забайкальском крае с рельсов сошли 20 вагонов с углем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел в понедельник, 8 марта, на перегоне Чичатка - Жанна в Могочинском районе. Из-за ЧП был нарушен габарит нечетного пути. Движение на железнодорожном участке было временно остановлено в четном и нечетном направлениях.

На место аварии незамедлительно прибыли два аварийно-восстановительных поезда. К восстановительным работам привлечено 194 человека и 29 единиц техники. О причинах случившегося к настоящему моменту ничего не известно.