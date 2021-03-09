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«Величавое прощание зимы»: в Россию вновь придут аномальные морозы

Роман Захаров
04:00 09.03.2021
Самые низкие температуры на этой неделе ожидают Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Anastasia Gepp, Pixabay
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Жителей центра Европейской России, а также Урала и Поволжья на текущей недели ожидает аномально холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», - сообщил специалист в беседе с РИА Новости.

Синоптик добавил, что утром 9 марта столбики термометров в Москве опустятся до отметок 15-16 градусов ниже нуля, а по области - до минус 19.

«Днем максимальные значения - минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы», - объяснил ученый.

При этом он подчеркнул, что погода в центре Европейской России будет схожей с погодой в Московском регионе. Также, по словам метеоролога, самые низкие температуры на этой неделе ожидают Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа.

«Температурный фон минус 24 градуса. В Пермском крае до минус 28 градусов, даже в Ульяновской области до минус 29 градусов. Настоящая зима с отклонениями температуры на 10-12 градусов. И даже в отдельных регионах, в Заволжье и Урал на 15-16 градусов ниже нормы», - поделился информацией Роман Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, когда в Москву и другие регионы ЦФО придет теплая весенняя погода.

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