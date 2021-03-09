В Конгрессе США потребовали от госсекретаря Блинкена новых санкций против «Северного потока-2»

Группа конгрессменов обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием разъяснить позицию официального Вашингтона относительно санкций против газопровода «Северный поток-2». Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и четыре его однопартийца возмущены отсутствием ограничений в отношении ряда организаций, занимающихся прокладкой труб.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями», - цитирует ТАСС выдержки из послания.

Следующий доклад об ограничениях, введенных против строящих «Северный поток-2» организаций, американским конгрессменам представят в мае. Авторы послания настаивают на предоставлении списка таких компаний гораздо раньше.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Газ будет поставляться из России в Германию по дну Балтийского моря. Власти США, которые рассчитывают поставлять на рынок ЕС собственный сжиженный газ, выступают против реализации проекта.