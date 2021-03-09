Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Иммунолог дал советы по вакцинации переболевшим COVID-19 людям

Роман Захаров
03:24 09.03.2021
Врач Владислав Жемчугов рассказал о связи антител с уровнем защиты организма.
Иммунолог дал советы по вакцинации переболевшим COVID-19 людям
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Нет никакого смысла выяснять уровень антител к COVID-19 в организме сразу же после вакцинации или перенесенного заболевания. Об этом в беседе c радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«После вакцинации измерять титр антител вообще не имеет смысла, все равно это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита все равно есть, и ее никак не усилить», - объяснил специалист.

Врач при этом добавил, что количественные показатели, которые связаны с антителами, не дают представления об уровне защиты организма. По его словам, если антитела появились, значит иммунный ответ сформировался, поскольку иммунная система состоит из тысячей компонентов, и соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально.

Эксперт также напомнил, что количество антител, выработавшихся в организме после сделанной прививки или перенесенной болезни, со временем неизбежно сокращается. Но несмотря на это, подчеркнул медик, человек все равно остается защищенным.

«Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум», - поделился знаниями Жемчугов.

По словам иммунолога, измерить количество антител не будет лишним в том случае, если человек собирается привиться в течение шести месяцев после перенесенного заболевания.

«Если есть антитела и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна», - уточнил врач.

Владислав Жемчугов также посоветовал при оценке количества антител учитывать особенности тест-систем. Так, в настоящий момент применяется довольно много их разновидностей, начиная от хроматографических, заканчивая строгими количественными тестами на отдельные антигены. Если человек перенес болезнь приблизительно год назад и титр антител у него незначительный, то можно провести однократную вакцинацию, рекомендовал врач.

«Однократной вакцинации любой вакциной будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память. Это если человек болел примерно год назад», - пояснил он свою позицию.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что у жителей Москвы за последние полгода сформировался определенный популяционный иммунитет

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:28 Армия
Видео
Выстрел без права на ошибку: как проходят состязания по армейской тактической стрельбе на Северном флоте
04:41 Армия
Видео
Дымовая завеса, БМП и беспилотники: танкисты и мотострелки ЗВО провели тактические учения под Воронежем
04:00 В стране и мире
Видео
«Величавое прощание зимы»: в Россию вновь придут аномальные морозы
00:46 В стране и мире
В России создали новую технологию выделения ксенона из природного газа
21:48 В стране и мире
Певица Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение-2021
Популярное
Популярное
Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
Онколог объяснил, почему колбаса вреднее сигарет
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
Видео
Телеканал «Звезда» поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта
Видео
Взятие нового «Рубежа»: ракетного «новобранца» береговой обороны России впервые показали на видео
В индийских Гималаях обнаружили таинственное озеро скелетов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.