Иммунолог дал советы по вакцинации переболевшим COVID-19 людям

Нет никакого смысла выяснять уровень антител к COVID-19 в организме сразу же после вакцинации или перенесенного заболевания. Об этом в беседе c радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«После вакцинации измерять титр антител вообще не имеет смысла, все равно это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита все равно есть, и ее никак не усилить», - объяснил специалист.

Врач при этом добавил, что количественные показатели, которые связаны с антителами, не дают представления об уровне защиты организма. По его словам, если антитела появились, значит иммунный ответ сформировался, поскольку иммунная система состоит из тысячей компонентов, и соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально.

Эксперт также напомнил, что количество антител, выработавшихся в организме после сделанной прививки или перенесенной болезни, со временем неизбежно сокращается. Но несмотря на это, подчеркнул медик, человек все равно остается защищенным.

«Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум», - поделился знаниями Жемчугов.

По словам иммунолога, измерить количество антител не будет лишним в том случае, если человек собирается привиться в течение шести месяцев после перенесенного заболевания.

«Если есть антитела и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна», - уточнил врач.

Владислав Жемчугов также посоветовал при оценке количества антител учитывать особенности тест-систем. Так, в настоящий момент применяется довольно много их разновидностей, начиная от хроматографических, заканчивая строгими количественными тестами на отдельные антигены. Если человек перенес болезнь приблизительно год назад и титр антител у него незначительный, то можно провести однократную вакцинацию, рекомендовал врач.

«Однократной вакцинации любой вакциной будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память. Это если человек болел примерно год назад», - пояснил он свою позицию.

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