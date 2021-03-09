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Певица Manizha рассказала о своих впечатлениях от победы в отборе на Евровидение

Ян Брацкий
02:43 09.03.2021
Манижа Сангин представит Россию на ежегодном международном песенном конкурсе с песней «Russian woman».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: manizha, instagram
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Певица Manizha (Манижа Сангин), которая победила в отборе на Евровидение-2021 от России, поделилась своими эмоциями с подписчиками в Instagram. «Вот тебе восьмое марта», - написала артистка под опубликованным видеороликом.

«Вы понимаете, как выглядит эта женщина прямо сейчас? Я вообще не понимаю, что происходит», - призналась певица, демонстрируя потекший макияж под глазами.

Манижа Сангин представит Россию на ежегодном международном песенном конкурсе с песней «Russian woman». Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.

Конкурс Евровидение должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме. Но в марте прошлого года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии.

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