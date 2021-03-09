США предоставили временное убежище гражданам Венесуэлы

США предоставили статус временно защищенных лиц гражданам Венесуэлы, находящимся на американской территории. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов, отметив, что речь идет о более чем 300 тысячах человек.

«Министерство внутренней безопасности решило предоставить статус временно защищенных лиц венесуэльцам, которые уже находятся в США», - приводит РИА Новости его слова.

Еще один представитель американской администрации рассказал, что такое решение было принято в связи с «экстренными обстоятельствами» в Венесуэле, которые делают небезопасным возвращение этих людей в родную страну. При этом он подчеркнул, что речь идет только о тех венесуэльцах, которые находятся в США по состоянию на 8 марта.

Лица, зарегистрированные в данной программе в течение полугода, будут на протяжении полутора лет защищены от депортации, им также разрешат официально трудоустроиться в США. В американской администрации отмечают, что этот статус не будет предоставляться на постоянной основе.