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Ученые предрекли России «катастрофическое лето»

Ян Брацкий
23:27 09.03.2021
Если тенденция изменения климата сохранится, то к 2100 году продолжительность зимы сократится до двух месяцев.
Ученые предрекли России «катастрофическое лето»
© Фото: pixabay
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Дальнейшие изменения климата могут привести к катастрофическим последствиям. В этом уверены китайские ученые, которые проанализировали изменение температуры в Северном полушарии. По их оценкам, температурные сдвиги в будущем серьезно осложнят жизнь аграриям, в том числе и в России, которым придется подстраиваться под неблагоприятные условия.

В своих оценках ученые опираются на выводы, сделанные на основе исторических записей, охватывающих период с 1952 по 2011 год. Они определяют длительность четырех времен года в Северном полушарии, говорится в научной статье на портале Phys.org. Оказалось, что в среднем за минувшие полвека продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней, а длительность зимы уменьшилась на три дня. Сократились и весна с осенью.

Если тенденция сохранится, то к 2100 году зима будет длиться всего два месяца. Это внесет существенные коррективы в жизнь растений, птиц и животных, а также нарушит равновесие экосистем. Длительное лето подвергнет многих людей воздействию аллергенов, а также поспособствует увеличению ареала обитания болезнетворных насекомых.

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