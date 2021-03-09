В Зимбабве одобрили вакцину «Спутник V»

Медицинский регулятор Зимбабве выдал разрешение на экстренное использование в стране российского препарата против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает зимбабвийское министерство информации.

«Управление по контролю за лекарственными препаратами Зимбабве выдало разрешение на экстренное применение четырех вакцин, а именно: Sinopharm, Sinovac (Китай), Covaxin (Индия) и "Спутник V" (Россия)"», - сказано в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее в Итало-российской торговой палате сообщили, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии.

«Спутник V» - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана специалистами НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.