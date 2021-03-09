RT DE подготовит иск против газеты Bild

RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в «шпионаже».

Компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии с 31 мая этого года счетов в немецком «Коммерцбанке», 15% акций которого принадлежат ФРГ, передает RT.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly как политическое давление.

По ее словам, Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких средств массовой информации.