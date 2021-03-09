Цензура из Киева и Вашингтона: почему популярные соцсети блокируют сообщения российских СМИ

Facebook, Twitter, Telegram и TikTok могут наказать многомиллионными штрафами за то, что их модераторы не удаляли призывы к участию в незаконных акциях в адрес подростков. Накануне в Госдуме заявили, что проблема IT самоуправства созрела для того, чтобы обсуждать ее в международном формате, - например, Facebook по своему усмотрению блокирует важную информацию российских СМИ, таких как агентство ТАСС.

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали экстремистов неонацистской организации «МКУ». При обыске у них обнаружили минометную мину и холодное оружие. Все задержанные - граждане Украины, сообщили следователи. Как только эту новость опубликовал российские СМИ, в том числе ТАСС и РБК, сообщения тут же были заблокированы в Сети Facebook. Журналисты пытаются выяснить, почему, и получают интересный ответ: оказывается, причиной блокировки стала жалоба Киевской организации Stop Fake.

«Фэйсбук запустил на территории Украины программу проверки фэйков. Судя по всему, на территории Украины компанией Фэйсбук это было реализовано таким образом, что решение о том, кто будет забанен, какой-то контент, или нет, принимает один подрядчик», - говорит директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.

Stop Fake создан на основе Могилянской школы журналистики, которая находится в Киеве. Ее директор Руслан Дейниченко все свои YouTube-выпуски посвящает российскому телевидению. Ученица Дейниченко и соавтор Stop Fake Марго Гонтар живет в Вашингтоне и работает на «Радио Свобода». Телеканал «Звезда» пытался связаться с ними, чтобы выяснить, на основании каких фактов из США и Украины они решили, что информация об операции российских спецслужб - фэйк. Но никто так и не поднял трубку.

Среди тех, кто оказывал помощь украинскому проекту Stop Fake, как сообщается на сайте, Национальный фонд США в поддержку демократии, посольство Великобритании в Киеве и шведско-британский фонд.

«В основном выпускники Могилянки - это выходцы с западной Украины. Они воспитаны в радикально-национальном духе. И начиная с 15-го года они создали эту организацию, создали на гранты западных фондов. Их задача максимально сокращать в медиапространстве влияние русскоязычных СМИ», - поясняет исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Facebook позиционирует себя как независимая интернет-платформа. Кто же определяет, принимать жалобу или нет, блокировать ли пост? Решают это модераторы, пятнадцать тысяч компаний по всему миру. Любопытная деталь - с российскими модераторами социальная сеть не сотрудничает.

«Модерирование нашей страны и стран СНГ происходит из центров в Варшаве и Риге со всеми соответствующими вытекающими событиями. Основную скрипку в этих центрах играют специалисты из Украины, они не такие дорогие, как европейцы. И очень жестко они относятся к тем новостям, которые выходят из России», - отмечает основатель компании по расследованию киберпреступлений Игорь Бедеров.

Какой российский контент блокировать, а какой - нет, решают в Киеве, Риге, Лондоне, Вашингтоне. И происходящее в соцсетях это наглядно иллюстрирует. За штурм Капитолия Дональда Трампа отключили от соцсетей, за призывы выходить на московские митинги - ничего, Facebook отказывается блокировать посты. Мария Бутина, студентка, что полтора года просидела в американской тюрьме по ложному обвинению, хорошо знает что такое политика двойных стандартов.

«Они определенным образом настраивали тональность, выбор информации, подборку, которая делалась для граждан, чтобы сформировать определенное мнение. Управляют этой системой люди с Уолл-стрит безусловно», - говорит она.

Сейчас на Telegram, Facebook, Twitter, TikTok в суде лежит уже 12 заявлений. Но все это точечные меры, а нужна система, уверены в Госдуме. Блокировку сообщений российских СМИ в Facebook там назвали политической цензурой. Теперь депутаты готовят законодательную базу, чтобы защитить СМИ от внешнего давления крупных зарубежных корпораций и IT-компаний.