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Путин поддержал идею о закреплении статуса молодых ученых

Виктория Ивашечкина
22:37 09.03.2021
Президент РФ подчеркнул, что государство должно позаботиться о специалистах всех поколений, всех возрастов.
Путин поддержал идею о закреплении статуса молодых ученых
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Российский лидер Владимир Путин поддержал идею закрепить правовой статус молодого ученого в стране. Президент отметил, что специалисты нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Эту тему Владимир Путин поднял во время встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Министр рассказал о системной проблеме, которая связана с отсутствием закрепления правового статуса молодого ученого в законодательстве.

«Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и гарантий», - сказал Фальков.

Владимир Путин положительно отреагировал на инициативу и добавил, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов.

По словам президента РФ, начинающие исследователи нуждаются в поддержке, поскольку они «только делают первые шаги».

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