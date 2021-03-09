Путин поддержал идею о закреплении статуса молодых ученых

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею закрепить правовой статус молодого ученого в стране. Президент отметил, что специалисты нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Эту тему Владимир Путин поднял во время встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Министр рассказал о системной проблеме, которая связана с отсутствием закрепления правового статуса молодого ученого в законодательстве.

«Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и гарантий», - сказал Фальков.

Владимир Путин положительно отреагировал на инициативу и добавил, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов.

По словам президента РФ, начинающие исследователи нуждаются в поддержке, поскольку они «только делают первые шаги».