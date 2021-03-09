«Солнечная и малооблачная»: синоптик рассказал о погоде в ближайшие дни в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Звезде» о том, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни жителям Европейской территории России.

По словам эксперта, мощный антициклон будет управлять погодным режимом фактически до пятницы, 12 марта.

«На этой неделе нас ожидает нескучная погода. На Европейскую территорию России перемещается ярко выраженный мощный антициклон. Именно он будет управлять погодным режимом фактически до пятницы. Это значит, что погода будет солнечная, малооблачная, но ночью она будет звездная и лунная», - подчеркнул Вильфанд.

По его словам, это приведет к тому, что амплитуда солнечного хода будет большая, при этом чаще всего она бывает только летом.

«Перемещение очень холодных воздушных масс из приполярных регионов и отсутствие облаков ночью приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности. И уже в ближайшую ночь температура понизится в Москве до минус 21-23 градусов, по области до минус 25», - подытожил Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, из-за резких перепадов температуры в середине недели в столице могут выпасть ледяные иглы - твердые осадки в виде мельчайших кристаллов. Ожидается и морозный туман с ухудшением видимости до 500 метров.