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«Вся семья опечалена»: в Букингемском дворце отреагировали на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Анна Касаткина
21:08 09.03.2021
Во дворце заверили, что очень серьезно относятся к поднятым во время интервью вопросам.
«Вся семья опечалена»: в Букингемском дворце отреагировали на интервью принца Гарри и Меган Маркл
© Фото: pixabay
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Поднятые во время интервью принца Гарри и Меган Маркл вопросы, в особенности касающиеся расовой дискриминации, восприняты королевской семьей очень серьезно и будут решаться в частном порядке. Об этом сообщается в официальном заявлении Букингемского дворца.

«Вся семья опечалена, узнав в полной мере, какими сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство», - говорится в заявлении от имени королевы Елизаветы.

Отмечается, что несмотря на то, что воспоминания от ситуаций могут меняться с течением времени, к озвученному во время интервью во дворце относятся очень серьезно и семья будет разбираться с ситуацией в частном порядке.

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи», - заключили во дворце.

Ранее СМИ сообщили, что королева отказалась подписать заранее подготовленное заявление, которое, как надеялись официальные лица, снизит напряженность после интервью, и взяла больше времени для совещания со своим сыном и внуком.

В интервью Опре Уинфри, которое транслировалось вечером 7 марта, принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько сенсационных заявлений. В частности, Маркл, афроамериканка по матери рассказала, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа первенца пары. Актриса не стала называть имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, так как это могло нанести им серьезный ущерб. Впоследствии Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука.

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