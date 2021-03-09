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«Политически мотивированная расправа»: в партии Медведчука отреагировали на его допрос в СБУ

Анна Касаткина
21:36 09.03.2021
В партии подчеркнули, что преследование Медведчука и его семьи не имеет под собой никаких правовых оснований.
«Политически мотивированная расправа»: в партии Медведчука отреагировали на его допрос в СБУ
© Фото: РИА Новости
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Допрос лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Службой безопасности Украины (СБУ) следует расценивать как «продолжение политически мотивированной расправы». Об это заявили в пресс-службе партии.

В заявлении отмечается, что вопросы, обсуждаемые на встрече, являются тайной следствия, а «слив» информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти превратить ее «в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины». При этом в партии подчеркнули, что преследование Медведчука и его семьи не имеет под собой никаких правовых оснований.

«Подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно ‒ как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком», - говорится в заявлении.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о вызове Медведчука на допрос в СБУ. Издание «Украинская правда» предположило, что допрос состоялся по производству о совершении государственной измены.

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