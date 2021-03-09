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Греция откроет границы для россиян с 14 мая

Виктория Ивашечкина
21:00 09.03.2021
Министр туризма подчеркнул, что страна будет принимать тех туристов, которые будут привиты вакцинами, не одобренными в ЕС.
Греция откроет границы для россиян с 14 мая
© Фото: pixabay
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Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что туристический сезон в стране откроется, если позволит пандемия, с 14 мая. При этом изначально страна будет ориентироваться на туристов из стран Евросоюза. 

«С полным учетом необходимости добросовестного выполнения эпидемиологических протоколов мы стремимся открыть греческий туристический сезон 14 мая», - отметил министр на пресс-конференции в рамках международной туристической выставки в Берлине.

Также Теохарис отметил, что на апрель планируется пилотная, проверочная реализация запланированных властями мер на первом этапе с путешественниками из стран Европейского союза, передает ТАСС.

«В частности, в страну будет разрешен въезд путешественников, которые либо будут вакцинированы, либо будут иметь иммунитет в связи с выздоровлением от коронавируса»- сообщил министр.

Министр туризма заверил, что Греция будет принимать и тех туристов, которые будут привиты вакцинами, не одобренными в Евросоюзе.

Напомним, в начале февраля в Греции правительство усилило ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. В выходные дни на три часа был продлен ночной комендантский час в красных зонах. 

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