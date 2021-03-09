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Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете

Анна Касаткина
20:38 09.03.2021
Согласно документу, после уведомления от надзорного органа незаконные агитматериалы должны быть удалены в течение суток.
Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин законодательно утвердил право Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и региональных избиркомов обращаться в органы контроля для удаления незаконной агитации в интернете. Подписанный главой государства документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами законодательной инициативы стала группа депутатов Госдумы во главе с главами комитетов - по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.

Закон наделяет избирательные комиссии правом обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете информации о выборах или референдумах, а также агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований закона.

Особенности изготовления и распространения агитационных материалов также могут быть установлены ЦИК с учетом требований федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно тексту закона, незаконные агитматериалы владелец ресурса должен будет удалить в течение суток. Не выполняющие это требование ресурсы могут быть заблокированы Роскомнадзором. В случае отказа от удаления или бездействия владельца провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к информационному ресурсу в течение суток с момента получения уведомления.

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