Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете

Президент России Владимир Путин законодательно утвердил право Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и региональных избиркомов обращаться в органы контроля для удаления незаконной агитации в интернете. Подписанный главой государства документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами законодательной инициативы стала группа депутатов Госдумы во главе с главами комитетов - по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.

Закон наделяет избирательные комиссии правом обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете информации о выборах или референдумах, а также агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований закона.

Особенности изготовления и распространения агитационных материалов также могут быть установлены ЦИК с учетом требований федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно тексту закона, незаконные агитматериалы владелец ресурса должен будет удалить в течение суток. Не выполняющие это требование ресурсы могут быть заблокированы Роскомнадзором. В случае отказа от удаления или бездействия владельца провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к информационному ресурсу в течение суток с момента получения уведомления.