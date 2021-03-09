МИД Белоруссии попросил генконсула Польши покинуть страну

Министерство иностранных дел Белоруссии предложило польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.

«В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский», - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», передает ТАСС.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что участием в данном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права.