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МИД Белоруссии попросил генконсула Польши покинуть страну

Виктория Ивашечкина
20:12 09.03.2021
Подчеркивалось, что польский представитель грубо нарушил нормы международного права.
МИД Белоруссии попросил генконсула Польши покинуть страну
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
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Министерство иностранных дел Белоруссии предложило польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.

«В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский», - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», передает ТАСС.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что участием в данном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права.

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