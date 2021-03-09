«Второй Чернобыль»: эксперт оценил неоднозначное отношение властей ФРГ к проблемам АЭС на Украине

Немецким депутатам стало известно о плачевной ситуации с состоянием АЭС на Украине, при этом они так и не прокомментировали эту информацию и даже не сообщили о своих дальнейших действиях. Сотрудник Берлинского агентства при Центре исследований кризисных ситуаций Евгений Борт заявил в студии ток-шоу «Открытый эфир», что именно их организация и направила данные документы по атомным электростанциям еще месяц назад, но ответа из Бундестага так и не получили.

«Я хотел бы напомнить о ситуации, произошедшей более месяца назад. Наше агентство получило документы, касательно украинских АЭС. После проверки их на подлинность, мы отправили некоторое количество для ознакомления в Бундестаг представителям практически всех фракций с просьбой прокомментировать ситуацию. А также, мы ожидаем реакцию, потому что при ее отсутствии может случиться второй Чернобыль. Причем с цепной реакцией, поскольку станция там не одна», - выразил обеспокоенность эксперт.

При этом, Евгений Борт отметил, что недавно выяснилось использование данных отчетов по состоянию АЭС на Украине в секретных переговорах между США и Германией по «Северному потоку - 2». Немецкие депутаты также не раскрыли цели использования данных документов в переговорах по газопроводу.

«Ответа не последовало, прошло время, а на прошлой неделе из наших источников мы получили информацию о том, что эти документы используются на секретных американо-германских переговорах по «Северному потоку - 2». Причем используются как козырь именно с немецкой стороны для возможного давления на американцев. Мы разослали более 20-ти писем депутатам с просьбой прокомментировать, почему документы, отправленные им для ознакомления, в итоге используются на переговорах. На 8-е марта этого года реакции нет, ответа не последовало», - заявил сотрудника агентства.

О плачевной ситуации в атомной энергетике Украины ранее заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, причиной этому он назвал удручающее состояние атомной отрасли в стране. По словам экс-депутата, это может в будущем привести к катастрофе, подобной чернобыльской.