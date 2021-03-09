СБУ допросила Медведчука по делу о государственной измене

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила во вторник, 9 марта, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«О каком именно производстве идет речь, источники не сообщили, однако можно предположить, что допрос состоялся по производству о совершении государственной измены», - сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также уточняется, что на допрос в СБ вызывали бывшего президента Украины Петра Порошенко, но он не прибыл.

Ранее была опубликована запись телефонного разговора, на которой голоса, якобы принадлежащие Медведчуку и бывшему представителю России по Украине Владиславу Суркову, обсуждают поставки электроэнергии в Крым.