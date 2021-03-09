Города под пеплом и угроза авиасообщению: как извержения вулканов охватили планету

На Камчатке усиливается извержение Ключевского вулкана. Река лавы растянулась почти на полтора километра, столб дыма и пепла - на два с половиной. И это еще не предел: огненные бомбы сейчас выбрасывает и вулкан Этна на побережье Сицилии. Сейсмоактивность растет по всему миру.

Альпинисты почти в упор подошли к кратеру самого большого вулкана на Камчатке на Ключевской сопке. Раскаленные горные породы падают в нескольких метрах, но туристы не пытаются убежать - они намеренно совершили восхождение на три тысячи метров, чтобы максимально близко наблюдать за извержением, а после даже погреться у полузастывшей лавы.

Ключевской вулкан проснулся еще в октябре прошлого года, в феврале этого извержение, как казалось, закончилось, но через неделю произошел побочный прорыв горных пород. Природное явление привлекло туристов-экстремалов, которых не остановили даже категорические запреты спасателей МЧС.

Чтобы добраться до места извержения, часть пути туристы преодолевали на снегоходах. Да и температура в этом районе более чем экстремальная, на ветру термометр показывает -45 градусов.

Извергающийся вулкан хоть и не опасен для ближайших населенных пунктов, но есть угроза авиасообщению. Высота столбов пепла достигает двух с половиной тысяч метров. По словам ученых, есть и вероятность того, что лава расплавит снег со льдом и сойдут воды, которые размоют дороги между поселками Ключи и Козеревск.

В Европе тем временем все усиливает активность вулкана Этна. Камни и пепел накрыли уже восемь населенных пунктов за последние три недели. Извержения фиксируют в Индонезии и в Гватемале.

Вулканологи отмечают, что только с начала марта сейсмоактивность существенно возросла, это отражается в графиках и сообщениях о землетрясениях, которые приходят почти каждый день из разных концов света. С конца 2020 года подземные толчки магнитудой более пяти зафиксированы в Турции, Хорватии, Японии, Греции и Новой Зеландии.

«Если считать возрастом Земли 4,5 миллиарда лет, то 3,8 миллиарда лет назад уже сформировалась литосфера земли в смысле тектоники, и эта тектоника с тех пор непрерывно работает. Но бывают большие циклы, раз в порядка 250-300 миллионов лет, когда вся конфигурация этих литосферных плит на поверхности Земли меняется», - поясняет ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян.

Ученые также уверяют, что ситуацию с землетрясениями напрямую ничего не спровоцировало, - это нормальные процессы живой планеты. Но иногда эти процессы могут привести к серьезным последствиям.