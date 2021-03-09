«Суд разобрался непредвзято»: мать ранившего школьницу экс-полицейского прокомментировала его приговор

Мать бывшего полицейского Ивана Князева, ранившего школьницу из травматического пистолета, считает, что суду удалось разобраться в ситуации непредвзято. Напомним, что мужчина получил три года лишения свободы условно. Она также назвала произошедшее трагической случайностью в судьбе ее сына.

«Я считаю, что Иван, конечно, виноват, что так произошло. Конечно, он сожалеет. Его жизнь изменилась. У него прекрасная характеристика, он отработал в этой системе 14 лет безо всяких замечаний. Так получилось. И причем не так, как это освещалось в СМИ. Это сказала девочка при допросе, что ничего такого не было, что транслировалось по всем средствам. Это трагическая случайность в судьбе моего сына. Суд, я считаю, разобрался в этом непредвзято», - заявила Людмила Гриценко.

Напомним, что в ночь на 6 декабря сотрудники полиции в ходе проверки сообщения граждан на службу «02» о звуках стрельбы на Судостроительной улице выявили 33-летнего мужчину, который произвел выстрелы из травматического оружия, в результате чего ранения получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним. Впоследствии выяснилось, что стрелял сотрудник патрульно-постовой службы, который находился в свободное от службы время в гражданской одежде.

Школьницу госпитализировали с ранением ноги. СК возбудил против мужчины уголовное дело по статье «Хулиганство». По информации следствия, Князев был другом семьи. После инцидента его уволили из правоохранительных органов.