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Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского вошел в шорт-лист премии BAFTA

Анна Назайкина
18:55 09.03.2021
Как сообщил режиссер, победители конкурса будут объявлены 11 апреля.
Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского вошел в шорт-лист премии BAFTA
© Фото: kino-teatr.ru
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Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Об этом сообщил режиссер на своей странице в Facebook.

«Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории "Лучший неанглоязычный фильм"», - написал Кончаловский.

Как сообщил режиссер, победителей конкурса объявят 11 апреля.

Сюжет картины «Дорогие товарищи!» основан на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. Роль главной героини фильма, работницы парткома Людмилы, исполнила заслуженная артистка России Юлия Высоцкая.

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