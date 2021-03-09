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МИД России прокомментировал решение по делу об убийстве посла Карлова

Анна Касаткина
18:45 09.03.2021
В ведомстве отдали должное тому, что турецкое правосудие подвергло этот террористический акт решительному осуждению.
МИД России прокомментировал решение по делу об убийстве посла Карлова
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МИД России выразил удовлетворение вынесением судебного решения по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Заявление ведомства опубликовано на его официальном сайте.  

«Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции наконец вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», - говорится в заявлении.

В МИД также отдали должное тому, что турецкое правосудие подвергло этот террористический акт решительному осуждению. Отмечается, что отношения двух стран прошли это тяжелое испытание, о чем свидетельствует их развитие в последние годы.

Во внешнеполитическом ведомстве по-прежнему исходят из того, что значительную долю ответственности за преступление несут «определенные круги», накануне покушения нагнетавшие атмосферу в СМИ вокруг российских действий в Сирии, подчеркивается в заявлении.

«Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта», - заключили в МИД.

Во вторник, 9 марта, суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве Карлова. Девять фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет, пятерых оправдали. Девять из 28 обвиняемых все еще находятся в розыске.

Посол был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки. Убийца Мевлют Алтантыш несколько раз выстрелил ему в спину. После нападения в здании началась спецоперация, в ходе которой преступник был ликвидирован. В МИД России назвали произошедшее терактом, а СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.

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