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Озвучена новая версия загадочного исчезновения малайзийского Boeing MH370

Виктория Ивашечкина
18:12 09.03.2021
Специалисты изучили фрагмент крыла, найденный в Северной Африке.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Aero Icarus, Wikimedia
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В деле о загадочном исчезновении 7 лет назад малазийского Boeing MH370 появилась новая версия.

Эксперты выдвинули ее, изучив фрагмент крыла, найденный в Северной Африке. Теперь предполагается, что воздушное судно разбилось после потери управления экипажем.

Ранее одной из основных версий были действия пилота, который якобы намеренно утопил лайнер. Обломки самолета могут находиться на дне океана в двух тысячах километрах от побережья Австралии. На борту самолета находились более 200 человек.

Напомним, самолет MH370 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур 8 марта 2014 года в Пекин. Boeing 777 последний раз связывался с управлением воздушного движения в 1.19 во время полета над Южно-Китайским морем, а затем исчез. Год спустя самолет признали потерпевшим катастрофу, а всех находившихся на борту - погибшими.

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