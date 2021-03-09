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Потасовки с полицией и давка: в Ереване оппозиция призвала заблокировать здание парламента

Анна Касаткина
17:59 09.03.2021
К зданию парламента стягивают дополнительные силы полиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Оппозиция призвала своих сторонников заблокировать входы в парламент на митинге на проспекте Баграмяна в Ереване. Протестующих оттесняют силовики, на место стягиваются дополнительные силы.

Призыв заблокировать здание парламента озвучил лидер объединения «Движение за спасение родины» Вазген Манукян.

«Депутаты не должны туда войти. Установим там палатки, каждый день должны ночевать там примерно 200 наших сторонников», - заявил он.

После этого протестующие предприняли попытки заблокировать здание и начались потасовки с полицией.

Палаточный лагерь напротив здания парламента оппозиция выставила 25 февраля. Митингующие выступают в поддержку Генштаба, выступившего с требованием отставки правительства.

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