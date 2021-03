В стране и мире Коронавирус Ученые обнаружили неожиданную причину роста случаев заражения COVID-19 весной Светлана Иванова Пыльца усиливает восприимчивость к инфекции. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Число случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 возрастает по мере увеличения концентрации пыльцы растений в воздухе. К такому выводу пришла группа международных ученых. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Проведя исследование, сотрудники международного проекта COVID-19/POLLEN под руководством Клаудии Трейдл-Хоффманн (Claudia Traidl-Hoffmann) из Технического университета Мюнхена, Института экологической медицины и Аугсбургского университета в Германии назвали весеннее цветение растений одним из факторов быстрого распространения коронавируса в первой половине 2020 года в странах Северного полушария. По мнению ученых, весной 2021 года также может быть зафиксирован всплеск заболеваемости. Сопоставив данные по уровню концентрации переносимой по воздуху пыльцы с числом случаев заражений SARS-CoV-2 в 130 регионах из 31 страны на пяти континентах, авторы научной работы обнаружили, что в дни особенно сильного образования пыльцы количество случаев инфицирования COVID-19 возрастало на 10-30%. Исследователи добавили, что частицы пыльцы не являются переносчиками вируса, а только усиливают восприимчивость к инфекции. Причем среди всех людей, а не только среди аллергиков. По мнению авторов работы, подобное влияние пыльцы характерно и при других видах сезонных ОРВИ, поскольку она ослабляет иммунитет за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика