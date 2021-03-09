Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые обнаружили неожиданную причину роста случаев заражения COVID-19 весной

Светлана Иванова
17:58 09.03.2021
Пыльца усиливает восприимчивость к инфекции.
Ученые обнаружили неожиданную причину роста случаев заражения COVID-19 весной
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Число случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 возрастает по мере увеличения концентрации пыльцы растений в воздухе. К такому выводу пришла группа международных ученых. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Проведя исследование, сотрудники международного проекта COVID-19/POLLEN под руководством Клаудии Трейдл-Хоффманн (Claudia Traidl-Hoffmann) из Технического университета Мюнхена, Института экологической медицины и Аугсбургского университета в Германии назвали весеннее цветение растений одним из факторов быстрого распространения коронавируса в первой половине 2020 года в странах Северного полушария. По мнению ученых, весной 2021 года также может быть зафиксирован всплеск заболеваемости.

Сопоставив данные по уровню концентрации переносимой по воздуху пыльцы с числом случаев заражений SARS-CoV-2 в 130 регионах из 31 страны на пяти континентах, авторы научной работы обнаружили, что в дни особенно сильного образования пыльцы количество случаев инфицирования COVID-19 возрастало на 10-30%.

Исследователи добавили, что частицы пыльцы не являются переносчиками вируса, а только усиливают восприимчивость к инфекции. Причем среди всех людей, а не только среди аллергиков.

По мнению авторов работы, подобное влияние пыльцы характерно и при других видах сезонных ОРВИ, поскольку она ослабляет иммунитет за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:42 Спорт
Видео
«Не верится, что это чемпионат мира»: российские фристайлистки о сенсационном выходе в финал ЧМ в парном могуле
17:30 Армия
Белорусские десантники прибыли в Ульяновск для участия в совместных тактических учениях
16:41 В стране и мире
Видео
Пятерых обвиняемых в убийстве дипломата Карлова приговорили к пожизненному заключению
12:31 Армия
Видео
В регионах появятся 37 центров патриотического воспитания «Авангард»
16:20 В стране и мире
Зеленский выразил готовность встретиться лично с каждым из лидеров «нормандской четверки»
Популярное
Популярное
Видео
В Якутии «приземлился» корабль из вселенной «Звездных войн»
Видео
Завис в воздухе: в Москве водитель пробил стену паркинга в ЖК
В пустыне Сахара нашли осколок древней планеты старше Земли
Видео
Потоки лавы и искры: на Камчатке усиливается извержение вулкана Ключевской
WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.