Депутат заксобрания Петербурга ответил на сообщения о его задержании

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник прокомментировал «Звезде» информацию о его задержании. Ранее поступили сообщения о том, что он был якобы задержан во время обыска в одной из квартир по набережной канала Грибоедова.

«Я не был задержан. Я стал свидетелем операции полицейских. Но я не задержан и нахожусь на работе. Стал невольным участником всех этих обстоятельств. Я не имею к этому никакого отношения», - подчеркнул Резник.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти пока не прокомментировало произошедшее.