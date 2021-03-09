Депутат заксобрания Петербурга ответил на сообщения о его задержании
Ранее появилась информация, что он был задержан во время обыска в одной из квартир по набережной канала Грибоедова.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник прокомментировал «Звезде» информацию о его задержании. Ранее поступили сообщения о том, что он был якобы задержан во время обыска в одной из квартир по набережной канала Грибоедова.
«Я не был задержан. Я стал свидетелем операции полицейских. Но я не задержан и нахожусь на работе. Стал невольным участником всех этих обстоятельств. Я не имею к этому никакого отношения», - подчеркнул Резник.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти пока не прокомментировало произошедшее.