В Якутии «приземлился» корабль из вселенной «Звездных войн»

Копия звездолета Razor Crest («Лезвие бритвы») из сериала «Мандалорец», являющегося частью вселенной «Звездных войн», установили на Сопке любви в Якутии. Космическое судно создал косплеер Айаал Федоров вместе со своими друзьями.

Идея сконструировать звездолет, на котором передвигался главный герой «Мандалорца», появилась у Федорова после просмотра первого сезона сериала в конце 2019 года. Претворить задумку в жизнь вместе с четырьмя приятелями косплееру удалось во время пандемии.

Звездолет достигает четырех метров в высоту, его длина составляет 14 метров, ширина - 10 метров, сообщает «АиФ Якутия». Доступ к кораблю для посетителей парка на сопке, по словам Федорова, будет свободным.