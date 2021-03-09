Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пятерых обвиняемых в убийстве дипломата Карлова приговорили к пожизненному заключению

Анна Назайкина
16:41 09.03.2021
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bill Oxford, Unsplash.com
Читайте нас на:

В Анкаре суд по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова приговорил к пожизненному заключению пятерых обвиняемых. Девять фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет, пятерых оправдали. Девять из 28 обвиняемых все еще находятся в розыске. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки. Убийца был одет в черный костюм и белую рубашку. Когда российский посол начал выступать по случаю открытия экспозиции, Мевлют Алтантыш достал пистолет и несколько раз выстрелил ему в спину. Совершив преступление, он начал размахивать оружием и что-то выкрикивать. 

После нападения в здании, где произошло убийство, началась спецоперация, в ходе которой преступник был ликвидирован. В МИД России назвали произошедшее терактом, а СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:42 Спорт
Видео
«Не верится, что это чемпионат мира»: российские фристайлистки о сенсационном выходе в финал ЧМ в парном могуле
17:30 Армия
Белорусские десантники прибыли в Ульяновск для участия в совместных тактических учениях
16:41 В стране и мире
Видео
Пятерых обвиняемых в убийстве дипломата Карлова приговорили к пожизненному заключению
12:31 Армия
Видео
В регионах появятся 37 центров патриотического воспитания «Авангард»
16:20 В стране и мире
Зеленский выразил готовность встретиться лично с каждым из лидеров «нормандской четверки»
Популярное
Популярное
Видео
В Якутии «приземлился» корабль из вселенной «Звездных войн»
Видео
Завис в воздухе: в Москве водитель пробил стену паркинга в ЖК
В пустыне Сахара нашли осколок древней планеты старше Земли
Видео
Потоки лавы и искры: на Камчатке усиливается извержение вулкана Ключевской
WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.