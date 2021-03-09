Пятерых обвиняемых в убийстве дипломата Карлова приговорили к пожизненному заключению

В Анкаре суд по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова приговорил к пожизненному заключению пятерых обвиняемых. Девять фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет, пятерых оправдали. Девять из 28 обвиняемых все еще находятся в розыске. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки. Убийца был одет в черный костюм и белую рубашку. Когда российский посол начал выступать по случаю открытия экспозиции, Мевлют Алтантыш достал пистолет и несколько раз выстрелил ему в спину. Совершив преступление, он начал размахивать оружием и что-то выкрикивать.

После нападения в здании, где произошло убийство, началась спецоперация, в ходе которой преступник был ликвидирован. В МИД России назвали произошедшее терактом, а СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.