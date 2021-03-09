В Казани фирма может получить штраф до 200 тысяч рублей за салют для Ивлеевой

Фирму, организовавшую салют в Казани по заказу блогера Анастасии Ивлеевой, могут оштрафовать за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«По оценке экспертов, состоявшийся фейерверк относился к четвертому классу опасности пиротехнических изделий. То есть это не бытовая, а профессиональная пиротехника. В отношении фирмы, проводившей салют, дознаватель государственного пожарного надзора составил определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.4 КоАП РФ. Обстоятельства правонарушения устанавливаются», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что 8 марта в Казани, Москве, Питере, Ростове-на-Дону, Красноярске и на Сахалине прогремели салюты в честь юбилея Ивлеевой. К казанской «Ривьере», где был фейерверк, выехали сотрудники МЧС, которые и зафиксировали нарушения пожарной безопасности. Как сообщается, фирму «Фейерверк-мастер», организовавшую салют, могут оштрафовать на 150-200 тысяч рублей.