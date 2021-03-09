Зеленский выразил готовность встретиться лично с каждым из лидеров «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с каждым лидером «нормандской четверки», если следующий саммит не состоится. Такое заявление он сделал на пресс-конференции.
Зеленский отметил, что встреча в «нормандском формате» готовится в любом случае, однако он найдет при необходимости возможность переговорить лично с каждым из ее участников (лидерами РФ, Германии и Франции).
«Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного - значит, я встречусь с каждым отдельно», - сказал президент.
Зеленский отметил, что решение вопроса по урегулированию конфликта в Донбассе постоянно откладывать не получится.
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года - в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В последний раз саммит прошел 9 декабря 2019 года в Париже.
В январе этого года в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». По словам заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, ощутимых результатов они не принесли.