Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции

Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Соответствующий документ подписали во вторник, 9 марта, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель КНКА господин Чжан Кэцзянь. Встреча прошла в формате видеоконференции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Стороны договорились придерживаться принципов паритетного распределения прав и обязанностей, а также предоставлять открытый доступ для всех заинтересованных стран и международных партнеров.

Предполагается, что в ходе совместной работы двух стран будет разработана дорожная карта создания станции на Луне, включая взаимодействие при планировании, проектировании, эксплуатации объекта, а также его презентацию мировому сообществу.

В Роскосмосе подчеркнули, что международная научная лунная станция будет предназначена для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.