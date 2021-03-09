Жителям Подмосковья дадут рассрочку платежей ЖКХ из-за холодов

Жителям Подмосковья необходимо дать рассрочку платежей, также следует освободить их от штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг по причине затянувшихся холодов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в этом году зимой были сильные морозы, вследствие чего увеличилось потребление электроэнергии.

«Людям приходят достаточно серьезные платежки - 10-12 тысяч рублей вместо шести-восьми, как в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу. Чтобы платеж ежемесячный облегчить», - передает его слова «360».

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин согласился с важностью данной проблемы и заявил об организации необходимых мероприятий.