В Петербурге заключили под стражу жестоко избившую бабушку фотомодель

В Санкт-Петербурге заключили под стражу девушку, подозреваемую в избиении своей бабушки. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта - в полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений 81-летней женщиной в квартире на проспекте Науки. Полиция провела проверку и задержала по подозрению в преступлении 25-летнюю внучку женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Сейчас подозреваемая арестована, в отношении нее выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказал начальник пресс-службы полицейского главка Вячеслав Степченко.

По данным СМИ, подозреваемая является известной фотомоделью. На бабушку она набросилась в состоянии алкогольного опьянения и изначально хотела скрыть преступление, заявив, что пенсионерка упала.