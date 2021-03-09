Завис в воздухе: в Москве водитель пробил стену паркинга в ЖК
В результате инцидента никто не пострадал.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На юге Москвы автомобиль пробил стену паркинга в жилищном комплексе на уровне третьего этажа.
Сообщается, что инцидент произошел на Корабельной улице. Водитель Porsche, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в стену. Автомобиль пробил ее, и передняя часть машины оказалась за фасадом.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.