Вздутие живота может говорить об опасной болезни

Вздутие живота может свидетельствовать о застойной сердечной недостаточности. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS).

Специалисты отмечают, что данное прогрессирующее состояние, характеризующееся неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, может привести к смерти.

К признакам сердечной недостаточности медики также отнесли одышку, возникающую даже в состоянии покоя, ощущение усталости, отек ног, непрекращающийся кашель, который может становиться сильнее в ночное время, хрипы, спутанность сознания и непостоянное сердцебиение, сказано в материале Express.

Кроме того, сигналами, свидетельствующими о наличии опасной болезни, могут быть потеря аппетита, резкий набор или потеря веса, головокружение и обмороки, депрессия и чувство беспокойства.