В Кремле оценили беспокойство США из-за возможностей России в космосе

Беспокойство США из-за высокой активности России в космосе беспочвенно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, складывается ощущение, что у некоторых американских генералов вызывает обеспокоенность уже «само существование» России.

«Это совершенно беспочвенное опасение, Россия - мирная страна и ценит российско-американское сотрудничество в космосе», - сказал Песков.

Он также выразил надежду на то, что взаимодействие двух стран в космосе «не падет жертвой различных русофобских проявлений».

Ранее командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космической сфере вызывают опасения у американской стороны. Осенью прошлого года он также упоминал Россию в числе возможных соперников Соединенных Штатов в космосе.