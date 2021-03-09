У людей нашли удивительное сходство со странными древними существами

У человека и самых ранних многоклеточных организмов имеются общие гены. Это выяснили американские ученые в ходе исследования.

Речь идет об океанических существах эдиакарского периода возрастом 555 миллионов лет. Статья с результатами научной работы опубликована в Proceedings of the Royal Society B, выдержки из нее приводит Science Alert.

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Риверсайде, эти существа не имели головы, ног или рук.

Однако и у самых ранних многоклеточных организмов, и у современных животных, включая человека, одни и те же гены отвечают за ключевые элементы иммунной системы.

Так, первые многоклеточные организмы могли восстанавливать поврежденные части тела с помощью процесса, известного как апоптоз. Человеку этот механизм помогает уничтожать инфицированные вирусом и предраковые клетки.

Свои выводы ученые сделали, изучив хорошо сохранившиеся летописи окаменелостей. Для своего анализа исследователи рассмотрели четырех животных, представляющих более 40 разных видов эдиакарской эпохи, в том числе трибрахидиум, икарии, дикинсонии и кимбереллы.