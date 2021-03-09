Путин заявил, что молодые ученые нуждаются в особой поддержке государства

Государство должно позаботиться об ученых всех поколений, но начинающие специалисты нуждаются в особой поддержке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

«Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», - сказал глава государства.

Таким образом, Путин поддержал предложение Фалькова закрепить на законодательном уровне понятие «молодой ученый», чтобы более эффективно обеспечивать поддержку таких исследователей. По словам главы ведомства, привлечение талантливой молодежи является одной из приоритетных целей Года науки и технологий, который проходит в России в 2021 году.