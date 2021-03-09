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Мясников рассказал, как заболевания зубов приводят к раку

Анна Назайкина
14:30 09.03.2021
Ухаживая за полостью рта, человек обслуживает «важный узел», влияющий на общее состояние здоровья, заявил врач.
Мясников рассказал, как заболевания зубов приводят к раку
© Фото: Quang Tri NGUYEN, Unsplash.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил о важности ухода за зубами. Он рассказал о существовании исследований, которые подтверждают тесную связь между онкологическими заболеваниями и бактериями, живущими в полости рта. Эти микроорганизмы активно размножаются при пародонтите и других заболеваниях зубов и десен. Данный фактор сильно увеличивает риски развития рака поджелудочной железы.

«Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, - это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Мясников добавил, что, когда человек заботится о полости рта, он обслуживает «важный узел», влияющий на общее состояние здоровья.

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