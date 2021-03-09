Ученые выяснили, какой сок снижает давление

У людей с риском сердечных заболеваний поможет снизить кровяное давление и уровень холестерина несоленый томатный сок. Напиток с солью может произвести противоположный эффект. К такому выводу пришли ученые из Токийского медицинского университета. Результаты исследований опубликовал журнал Food Science and Nutrition.

В течение года 481 добровольцу разрешили в неограниченных количествах пить несоленый томатный сок, а свое самочувствие и любые изменения в состоянии здоровья описывать в дневнике.

Изучив все записи, ученые выяснили, что у большинства участников эксперимента, у которых была гипертония или предгипертония, артериальное давление упало в среднем на 3%.

Ранее терапевт рассказал, что если выпить зеленый чай или каркаде, то можно снизить высокое артериальное давление. По словам врача, действенность зеленого чая при повышенном давлении объясняется антиоксидантным эффектом, а каркаде в целом полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях.