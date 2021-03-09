Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: в УК РФ может появиться наказание за распространение фейков о подорожании продуктов

Ян Брацкий
01:43 09.03.2021
В качестве наказания предусмотрены штрафы до 800 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
СМИ: в УК РФ может появиться наказание за распространение фейков о подорожании продуктов
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

В Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты. Новые нормы дополняют собой статью УК 185.3. «Манипулирование рынком». Третья часть статьи предусматривает ответственность за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный. В качестве наказания он предлагает предусмотреть штрафы от 200 до 800 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка - распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост цен или создание дефицита», - пояснил «Известиям» Выборный.

Схема нечистых на руку дельцов проста, поясняет парламентарий. Сначала они сеют панику, провоцируя ажиотажный спрос на отдельные категории товаров, а затем резко поднимают на них цены, объясняя свое решение все тем же спросом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:28 Армия
Видео
Выстрел без права на ошибку: как проходят состязания по армейской тактической стрельбе на Северном флоте
04:41 Армия
Видео
Дымовая завеса, БМП и беспилотники: танкисты и мотострелки ЗВО провели тактические учения под Воронежем
04:00 В стране и мире
Видео
«Величавое прощание зимы»: в Россию вновь придут аномальные морозы
00:46 В стране и мире
В России создали новую технологию выделения ксенона из природного газа
21:48 В стране и мире
Певица Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение-2021
Популярное
Популярное
Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
Онколог объяснил, почему колбаса вреднее сигарет
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
Видео
Телеканал «Звезда» поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта
Видео
Взятие нового «Рубежа»: ракетного «новобранца» береговой обороны России впервые показали на видео
В индийских Гималаях обнаружили таинственное озеро скелетов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.