СМИ: в УК РФ может появиться наказание за распространение фейков о подорожании продуктов

В Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты. Новые нормы дополняют собой статью УК 185.3. «Манипулирование рынком». Третья часть статьи предусматривает ответственность за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный. В качестве наказания он предлагает предусмотреть штрафы от 200 до 800 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка - распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост цен или создание дефицита», - пояснил «Известиям» Выборный.

Схема нечистых на руку дельцов проста, поясняет парламентарий. Сначала они сеют панику, провоцируя ажиотажный спрос на отдельные категории товаров, а затем резко поднимают на них цены, объясняя свое решение все тем же спросом.