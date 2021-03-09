Выстреливший в школьницу экс-полицейский из Москвы получил условный срок
ЧП произошло 6 декабря прошлого года. Девочку госпитализировали с ранением ноги.
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Симоновский суд Москвы вынес приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который выстрелил в школьницу из травматического пистолета. Мужчина получил три года лишения свободы условно.
«Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия)», - сообщили в пресс-службе суда.
ЧП произошло 6 декабря прошлого года. Тогда полицейский не при исполнении в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали с ранением ноги.
СК возбудил против мужчины уголовное дело по статье «Хулиганство». По информации следствия, Князев был другом семьи. После инцидента его уволили из правоохранительных органов.