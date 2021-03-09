Врач предупредила о вреде плавания

При запущенном остеопорозе, то есть при снижении плотности костей, любое резкое движение может стать причиной возникновения компрессионного перелома, в том числе при плавании. Об этом «Звезде» рассказала специалист по ЛФК Ольга Шмелева. По ее словам, прежде сем отправляться в бассейн и усиленно тренироваться, необходимо скорректировать плотность костей при помощи правильного медикаментозного лечения и ЛФК.

«Работа ЛФК с утяжелением укрепляет сам мышечный корсет, фиксирует позвонки и препятствует переломам даже при наличие остеопороза. Но, конечно, сама по себе работа с утяжелением и укрепление мышечного корсета плотность костей не увеличивает, то есть на плотность костей воздействует витаминно-минеральные комплексы и гормональные препараты, которые уже должен назначить врач-эндокринолог, если действительно вопрос остеопороза доказан», - указала Шмелева

Она добавила, что после проведенного лечения можно подключать плавание, которое укрепляет мышцы спины и разгружает позвоночник.

Шмелева отметила, что рискуют заболеть остеопорозом, в первую очередь, женщины после 50 лет. Треть этой категории населения по всему миру страдает от развития заболевания, уточнила специалист по ЛФК. Она добавила, что остеопороз является основной причина компрессионных переломов, в том числе в позвоночнике.