В России впервые с начала октября выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 9 445 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Показатель оказался ниже десяти тысяч впервые со 2 октября (9412). У 10,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. За сутки в России полностью выздоровел 9 931 человек, скончались - 336.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 066 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 941 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 523. Наименьшее число заболевших за сутки - в Ненецком автономном округе (1) и в республике Алтай (1). На Чукотке за минувшие 24 часа не обнаружено ни одного случая коронавируса.

Напомним, что накануне сообщалось о 10 253 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 333 029 случаев. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода, выздоровели 3 922 246 человек.