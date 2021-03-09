Умерла писательница Татьяна Полякова

Во Владимире на 62-м году жизни умерла известная писательница Татьяна Полякова. Об этом сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева.

«Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», - приводит ТАСС слова менеджера.

Татьяна Полякова - автор более 90 детективных романов. Она родилась и всю жизнь прожила во Владимире. По ее книгам сняты фильмы «Тонкая штучка» и «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».